Фото: Иван МАКЕЕВ

Праздничный концерт 9 мая в Казани пройдет без звезд российской эстрады. Об этом сообщил начальник Управления культуры Азат Абазалов на брифинге в кабмине Татарстана.

Он сказал, что в этом году они будут обходиться силами местных исполнителей. Так, в прологе и вечерней программе на площади Тысячелетия в общей сложности примут участие более 1,5 тысяч артистов и танцоров. Команду режиссеров пролога возглавляют Михаил Волконадский и Максим Скалозубов.

Всего в этом году в Казани пройдет порядка 140 массовых мероприятий. Начало парада в 10.00.

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