Фото: ВКазани поймут

В Казани запретили гулять по газону рядом со стенами Кремля. Там появилась табличка с соответствующей информацией.

Кроме того, в ТГ-канале «ВКазани поймут» опубликовали анонимную жалобу от жителей столицы, мол устроили «настоящее лежбище», где запрещено.

Однако не все согласны с этим. Например, урбанист Дмитрий Сагдеев возмущен таким решением. По его словам, подобные газоны специально нужны, чтобы на них лежать. «А чиновник, которые считает, что они для красоты, не должен работать в сфере благоустройства», — отметил он.

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