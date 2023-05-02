Фото: сайт rais.tatarstan.ru/

Глава Татарстана ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Тукаевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Рустама Минниханова.

Глава района доложил раису, что более 70% полей уже засеяно, а все хозяйства укомплектованы необходимой техникой. Минниханов в свою очередь поблагодарил его за оперативную и хорошую работу.

В рамках своей поездки, он также посетил новый парк отдыха, где возложил цветы к памятнику неизвестному солдату. Также он осмотрел дом культуры, аллею славы, памятник участникам Великой Отечественной войны, спортплощадку.

Кроме того, Минниханов успел пообщаться с шестью ветеранами, которые проживают в районе.

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