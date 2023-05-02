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НовостиОбщество2 мая 2023 14:53

На проспекте Победы в Казани появился новый надземный переход

Его смонтировали сегодня ночью
Елена СКВОРЦОВА
Фото: Комитет внешнего благоустройства

Фото: Комитет внешнего благоустройства

На проспекте Победы в Казани появился новый надземный переход. Его смонтировали сегодня ночью, 2 мая.

Переход оборудован лифтами с теплыми шахтами и антивандальной конструкцией. В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что ранее такой же переход появился на пересечении проспекта Победы и Минской.

Отметим, что они смонтированы в рамках строительства Вознесенского тракта. Напомним, работы на первом участке магистрали от Гвардейской до проспекта Победы планируют завершить в ноябре этого года.

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