Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летнего жителя Татарстана подозревают в убийстве 17-летней дочери. Предположительно конфликт между родственниками произошел из-за интимного разговора по телефону, сообщают в Следственном комитете РФ по республике Татарстан. Сейчас подозреваемый задержан, он написал явку с повинной.

Будучи дома, мужчина стал свидетелем пикантного разговора своей дочери по телефону. Из-за этого между ними произошла ссора, в ходе которой отец толкнул дочь. Девушка ударилась сильно головой и умерла. Чтобы скрыть следы преступления, отец утопил тело дочери в реке, которое в последствии было обнаружено 30 апреля.

Мужчину заключили под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело за убийство.

Ранее мы писали об этом случае. Прочитать можно здесь.

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