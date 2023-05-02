В Казани 2 мая в Горкинско-Ометьевском лесу выступят участники «Импровизация.команды»

Комики будут вживаться в новые роли и участвовать в зарисовках. Фото: kzn.ru

В Казани 2 мая в Горкинско-Ометьевском лесу выступят участники телевизионного проекта на ТНТ «Импровизация.команды». Так, перед зрителями представят свою программу команда «Сытые», сообщает Дирекция парков и скверов города.

Комики будут вживаться в новые роли и участвовать в зарисовках. При этом все выступление команды будет построено на импровизации. Шоу начнется в 19:00. Посетить мероприятия может каждый желающий.

Отметим, импровизация - это игра, в которой нет сценария, и каждый зритель может стать участником шоу.

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