Консультационный совет акционеров ВТБ обсудил развитие рынка розничного инвестирования

Общее количество клиентов на брокерском обслуживании в ВТБ на 1 марта 2023 года достигло почти 2,6 млн человек против 2,44 млн на начало года, а количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тысяч человек. Об этом на заседании Консультационного совета акционеров сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

- Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях – расти: по оценкам ВТБ с 10% в 2023 году до 11% в 2023 и 16% - в 2026 году. Вслед за рыночными тенденциями департамент брокерского обслуживания ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах. Их объем на конец года составил около 900 млрд рублей, - сказал Андрей Яцков.

В ходе заседания представители департамента брокерского обслуживания ответили на вопросы о мерах по разблокированию иностранных ценных бумаг, инструментах фондового рынка, готовности к внедрению ИИС-3, замещающих облигациях, тарифах.

- Мы получили от акционеров хорошую обратную связь и готовы или уже взяли ряд идей и предложений в проработку. Обязательно продолжим общение как в таком формате, так и на площадке ассоциации розничных инвесторов, - отметил Андрей Яцков.