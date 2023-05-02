Глава Татарстана подписал указ о проведении праздника Каравон

Организовать подготовку и проведение праздника поручено правительству Татарстана. Фото: пресс-служба раиса РТ

В селе Никольское Лаишевского района Татарстана 28 мая состоится русский народный праздник Каравон. Соответствующий указ подписан главой республики Рустамом Миннихановым.

Организовать подготовку и проведение праздника поручено правительству Татарстана.

Фольклорный ансамбль «Каравон» был основан в 1988 году, он исполнял старинные никольские песни. В 1993-м состоялся первый фестиваль, а 20 лет назад он получил статус государственного праздника.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах 9 Мая состоится праздничный салют.

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