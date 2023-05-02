Рустам Нугманов будет исполнять обязанности начальника горздрава Челнов

Ранее Нугманов был заместителем руководителя Фото: Иван МАКЕЕВ

Исполнять обязанности начальника управления здравоохранения Набережных Челнов будет Рустам Нугманов. Ранее он был заместителем руководителя. Об этом «КП-Казань» сообщили собственные источники, в мэрии официально назначение не подтверждают.

Напомним, Александр Николаев покинул пост начальника горздрава Набережных Челнов и возглавил Клинику медуниверситета в Казани.

Некоторые связывают уход Николаева со смертью роженицы в КДМЦ в марте текущего года.

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