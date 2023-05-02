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НовостиЗдоровье2 мая 2023 12:50

Главным врачом Клиники медуниверситета назначен Александр Николаев

Ранее он возглавлял управление здравоохранения Набережных Челнов
Адам САГАЛ
Николаев пять лет руководил Детской городской поликлиникой №3 в Набережных Челнах. Фото: Горздрав

Николаев пять лет руководил Детской городской поликлиникой №3 в Набережных Челнах. Фото: Горздрав

Главным врачом Клиники медицинского университета в Казани назначен руководитель Управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев. 2 мая нового руководителя представили коллективу.

Примечательно, что еще сегодня утром Николаев участвовал в деловом понедельнике в Набережных Челнах в прежней должности.

С 2012 года по 2014-й год Александр Николаев трудился врачом-методистом в Республиканском медицинском информационно-аналитическом центре. Пять лет руководил Детской городской поликлиникой №3 в Набережных Челнах. С 2020-го года был начальником горздрава.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах после родов умерла учительница.

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