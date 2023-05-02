Житель Альметьевска арестован на восемь суток из-за штрафов от ГИБДД

Житель Татарстана 22 раза нарушил ПДД Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Альметьевска арестован на восемь суток из-за долга в 11 тысяч рублей по штрафам за нарушения правил дорожного движения. Примечательно, что год назад он уже был арестован на семь суток.

История началась в 2021 году, когда житель Татарстана 22 раза нарушил ПДД, за каждое нарушение он получил по 500 рублей штрафа. Но оплачивать их он не стал.

Нарушителя приговорили к 440 часам обязательных работ. Водитель не стал выполнять и решение суда, за что был арестован на семь суток. После этого он отработал 100 часов и перестал. Из-за этого снова был арестован – уже на восемь суток.

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