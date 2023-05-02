Вахитовский районный суд Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Опасных предметов обнаружено не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани эвакуировали здание Вахитовского районного суда, на электронную почту поступила информация о минировании.

Специалисты совместно кинологами проверили помещения, никаких опасных предметов обнаружено не было. Информация оказалась ложной.

Отметим, что суды Казани и ранее получали сообщения о минировании, ни одно из них не подтвердилось.

Ранее мы сообщали, что жителей Татарстана попросили быть готовыми к досмотрам 9 мая.

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