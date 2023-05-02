В Казани 3 и 7 мая пройдут репетиции парада Победы

8 мая в Казани проведут репетицию только культурной части праздника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани пройдут репетиции парада Победы, они состоятся 3 и 7 мая на площади Тысячелетия. Об этом рассказал руководитель управления культуры города Азат Абзалов.

Как уточнил чиновник, 3 мая будут пешие расчеты, а 7 мая к ним присоединится колонна моторизированной техники. За день до праздника, 8 мая, в Казани проведут репетицию только культурной части праздника.

Ранее вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева просила с понимаем отнестись к досмотрам 9 мая.

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