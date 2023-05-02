Жителей Татарстана попросили быть готовыми к досмотрам 9 мая

В Татарстане 9 мая будут нести службу более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей и гостей Татарстана попросили быть готовыми и с пониманием отнестись к досмотрам 9 мая – на мероприятиях в честь празднования Дня Победы. Такое заявление сделала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

- Мы особое внимание уделим обеспечению безопасности. Просим всех отнестись с пониманием к досмотровым мероприятиям, — сказала чиновница.

В Татарстане 9 мая будут нести службу более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В этот день в республике проведут свыше 200 массовых мероприятий. Каждое будет охраняться полицейскими. Каждую территорию перед началом празднования проверят кинологи с собаками.

Ранее мы сообщали, в Набережных Челнах 9 Мая состоится праздничный салют.

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