Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 мая 2023 10:34

Жителей Татарстана попросили быть готовыми к досмотрам 9 мая

Это необходимо для обеспечения безопасности
Адам САГАЛ
В Татарстане 9 мая будут нести службу более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов

В Татарстане 9 мая будут нести службу более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей и гостей Татарстана попросили быть готовыми и с пониманием отнестись к досмотрам 9 мая – на мероприятиях в честь празднования Дня Победы. Такое заявление сделала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

- Мы особое внимание уделим обеспечению безопасности. Просим всех отнестись с пониманием к досмотровым мероприятиям, — сказала чиновница.

В Татарстане 9 мая будут нести службу более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. В этот день в республике проведут свыше 200 массовых мероприятий. Каждое будет охраняться полицейскими. Каждую территорию перед началом празднования проверят кинологи с собаками.

Ранее мы сообщали, в Набережных Челнах 9 Мая состоится праздничный салют.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram