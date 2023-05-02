95 ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14,3 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Татарстане. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщила министр труда, занятости и социальной защиты региона Эльмира Зарипова.

По словам Зариповой, за пять лет количество ветеранов войны снизилось более чем в три раза. В 2018 году в Татарстане их числилось 46,4 тысячи человек. А по данным 25 апреля 2023 года, насчитывается 59 инвалидов и 172 участников военных лет, а также 68 участников войны, которые не состояли в составе действующей армии.

Помимо этого, 95 ветеранов награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 102 являются бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, 10,3 тысячи - тружениками тыла, 1,6 тысячи - вдовами инвалидов и участников войны.

Напомним, в Татарстане дан старт добровольческой акции «Неделя побед».

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