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НовостиПроисшествия2 мая 2023 9:17

В Татарстане силовики накрыли лидеров движения АУЕ*, которые сидели в СИЗО и колонии

Всем им грозит до 10 лет лишения свободы за участие в экстремистском сообществе
Полина ГЛУХОВА
В отношении арестованных и уже осужденных фигурантов возбудили новые уголовные дела.

В отношении арестованных и уже осужденных фигурантов возбудили новые уголовные дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСИН, ФСБ, МВД и следственного комитета Татарстана вместе нагрянули в СИЗО №3 Бугульмы и в альметьевскую колонию №8. Там среди арестованных и уже осужденных силовики выявили активных участников и лидеров экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)*

- У них были найдены и изъяты не только запрещенные для учреждений предметы, но и тайная переписка с пропагандой АУЕ*. Выявленные активисты и лидеры продвигали воровскую идеологию, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, агрессию и насилие в отношении системы правопорядка, - сообщает пресс-служба УФСИН Татарстана.

В отношении выявленных последователей АУЕ* были возбуждены уголовные дела по статье «Участие в экстремистском сообществе». Каждому из них грозит еще по 10 лет лишения свободы.

*АУЕ запрещенная в России экстремистская организация

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