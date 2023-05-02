Минниханов вручил работникам Минлесхоза Татарстана 28 новых автомобилей «Нива»

Торжественное вручение состоялось возле ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. Фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил работникам Минлесхоза Татарстана новые лесопатрульные машины. Это 28 автомобилей «Нива», закупленных в рамках госпрограммы России «Развитие лесного хозяйства», сообщает пресс-служба главы республики.

Торжественное вручение ключей от новых машин состоялось возле ГБКЗ имени Салиха Сайдашева. Минниханов выразил слова благодарности Минприроды России и отметил, что современные транспортные средства важны для их эффективной работы.

- Уверен, что все вопросы, связанные с лесоохраной, в республике выполняются на должном уровне, - заявил глава региона.

Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу.

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