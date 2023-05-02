Эдгард Запашный назвал вакханалией вечернику в Казанском цирке

По словам Запашного, дискотека была по всему цирку. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дрессировщик и гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный назвал вакханалией вечернику Focus Show, которая состоялась в Казанском цирке 28 апреля. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Запашного, дискотека была по всему цирку, включая основной манеж. Он утверждает, что внутри и снаружи здания продавали алкоголь, а также электронные сигареты.

- Считаю необходимым провести проверку по данному мероприятию и поднять вопрос о несоответствии занимаемой должности директора Казгосцирка Эльмиры Булатовой, - заявил дрессировщик.

По словам организаторов вечеринки, алкоголь на арене никто не распивал. А кто вел себя непристойно или агрессивно, сразу же выводился охраной.

Отметим, годом ранее директор цирка на Вернадского был недоволен назначением Эльмиры Булатовой. До этого Минкультуры республики дважды проводило конкурс на должность директора Казанского цирка, приглашая известного дрессировщика в комиссию.

Напомним, Казанский цирк собирается создать шоу с татарским колоритом.

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