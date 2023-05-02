В Менделеевске нашли наносивших запрещенные граффити людей

Нарушителей нашли благодаря камерам видеонаблюдения Фото: Руслан НОВИКОВ

В Менделеевске установлены личности людей, которые наносили запрещенные граффити. В последнее время в городе участились случаи появления на фасадах домов и других зданий надписей, рекламирующих наркотики.

Полицейские нашли автомобиль нарушителей благодаря камерам видеонаблюдения. Также на видео попали и сами правонарушители. На данный момент их личности установлены.

- Прошу жителей быть бдительными. Если вы вдруг заметили, как кто-то наносит подобные граффити, сразу же сообщайте в полицию. Подобные факты нельзя оставлять без внимания. Доступность наркотических веществ недопустима, - обратил внимание глава района Радмир Беляев.

Если на фасадах обнаруживаются подобные граффити, их замазывают краской специалисты управляющей компании или представители собственника здания.

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