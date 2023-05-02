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НовостиОбщество2 мая 2023 7:15

В Казани 1 мая побит температурный рекорд столетия

В этот день температура воздуха составила 30,8 градуса жары
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Предыдущий максимум температуры для 1 мая был установлен в 1920 году.

Предыдущий максимум температуры для 1 мая был установлен в 1920 году.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани 1 мая побит температурный рекорд, установленный 103 года назад. В этот день температура воздуха составила 30,8 градуса жары, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Так, в Приволжском районе столицы республики столбик термометра показал +30,1 градуса, а на метеостанции Казань-Аэропорт зафиксировали +30,8 градуса. Предыдущий максимум температуры для 1 мая был установлен в 1920 году. Тогда он составлял +26,7 градуса.

Напомним, в Татарстане май начался с превышения температурной нормы. В первой декаде будет теплее на 2 градуса.

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