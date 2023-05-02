В Набережных Челнах 9 Мая состоится праздничный салют

Салют прогремит у майдана парка «Прибрежный» Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах 9 Мая отметят праздничным салютом. Он прогремит в 21.00 в завершении концертной программы «Я люблю тебя, Россия». Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Рамиль Халимов.

Начнется празднование в 8.45 с митинга около памятника Мусы Джалилю, в это же время будет проведена процедура почетного караула у мемориального комплекса Родина Мать. В 9:25 начнется выступление большого детского хора и сводного оркестра, состоится показательное выступление карабинеров на площади у Родины Мать. В 10:00 стартуют митинг и торжественный парад.

С 17:00 праздник продолжится театрализованной программой «За Победу» на майдане парка «Прибрежный». В 18:55 Набережные Челны присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания». С 19:00 продолжится праздничная концертная программа «Я люблю тебя, Россия». По ее итогам состоится праздничный салют.

Ранее мы сообщали, что в Казани приступили к монтажу главной площадки для празднования Дня Победы.

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