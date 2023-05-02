В Татарстане дан старт добровольческой акции «Неделя побед»

Весенняя неделя добра проходит ежегодно по всей России с 1997 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане стартовала Весенняя неделя добра под названием «Неделя побед». Она продлится до 11 мая, сообщает Минмолодежи республики.

Участники марафона могут выполнять задания в команде из пяти человек. За это они будут получать баллы, которые можно будет обменять на скидки в онлайн-сервисах, билеты в кино и на экскурсии, технику, стажировки в крупных компаниях и на ТВ.

Кроме того, в рамках недели добра задания посветят значимым праздникам 2023 года, а также объявленному в Татарстане Году национальных культур и традиций. На основе отчетов о проведенных акциях, подведут итоги и определят победителей, которые получат призы.

Отметим, партнером данного мероприятия стала программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Эта акция проходит ежегодно по всей России с 1997 года, где принимают участие более 200 тысяч татарстанцев.

Напомним, в 2022 году в Татарстане стартовала «Осенняя неделя добра».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram