Мэр Челнов представил нового главу Комсомольского района Ленара Ахметзянова

С 2015 года Ленар Ахметзянов работал начальником правового управления

Мэр Набережных Челнов на деловом понедельнике представил нового главу Комсомольского района, пост занял 36-летний Ленар Ахметзянов. В этой должности он работает с прошлого месяца, однако официальное представление произошло только сегодня, 2 мая.

Ахметзянов работает в мэрии с 2008 года. Начинал с должности главного специалиста в исполнительном комитете. С 2015 года работал начальником правового управления.

- Зарекомендовал себя с положительной стороны, человек подготовленный, — отметил Наиль Магдеев.

Как подчеркнул мэр, Набережные Челны начинались именно с Комсомольского района.

Ленар Ахметзянов родился в селе Кзыл-Яр Бавлинского района. В 2008 году окончил КГУ по специальности «Юриспруденция». Женат, воспитывает двоих детей.

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