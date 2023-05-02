Продолжение проспекте Московский – масштабный для города проект Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах продолжение проспекта Московский построено на 17%. Об этом на совещании в мэрии сообщила и.о. начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Альфия Кондрабаева. Завершить работы планируют до 1 сентября текущего года.

Продолжение проспекте Московский – масштабный для города проект, который ждали много лет. Благодаря этой дороге будут соединены старая и новая части города, разгрузятся проспект Мира и первая автодорога.

Объездная дорога через реку Мелекеску (разворот на Сармановский тракт) построен на 64,5%. Обе эти стройки ведутся в рамках федеральной программы.

В городе началась работа по нанесению дорожной разметки, сейчас они идут на проспекте Мусы Джалиля. Полностью будут завершены до 1 июля.

Ранее мы сообщали, что в исполкоме Набережных Челнов анонсировали второй этап продолжения проспекта Московский.

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