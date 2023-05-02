В Казани приступили к монтажу главной площадки для празднования Дня Победы

Длина и ширина сцены будет равняться 16 метрам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани приступили к установке главной площадки на площади Тысячелетия для празднования Дня Победы. Там рабочие монтируют центральную сцену и трибуны для зрителей.

По данным пресс-службы мэрии города, конструкции состоят из 17 тысяч элементов, а их общий вес - более 130 тонн. Длина и ширина сцены будут равняться 16 метрам. Всего на трибунах смогут расположится около 1,3 тысячи человек.

Кроме того, на площадке появятся два экрана. Один из них установят около трибун, а другой -- на стороне Кремля. Звук будет воспроизводиться через две звуковые 12-метровые башни. Также рабочие займутся ремонтом плиток и промывкой подземных переходов.

Напомним, ранее в администрации Казани назвали время проведения парада на День Победы 9 мая 2023 года.

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