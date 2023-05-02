В местах, где прошла обработка, укусов не зафиксировано Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах в пять раз выросло количество укусов клещей по сравнению с прошлым годом. На 1 мая в городе зафиксировано 206 случаев, в 2022-м к этому же времени их было 38. Главный санитарный врач города Ильгязар Бариев связывает это с ранней весной.

Как уточнил Бариев, в местах, где прошла обработка, укусов не зафиксировано. Большинство инцидентов произошли в Тукаевском и других ближайших районах, а также в Башкирии.

Жителей города просят соблюдать меры безопасности при посещении лесов, дочных участков. Особенно это актуально в преддверии майских праздников.

Ранее мы сообщали, что в целом по Татарстану также в пять раз выросло количество укушенных клещами.

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