Дело экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова передали в суд

Гафуров продолжает находиться под стражей в Москве. Фото: пресс служба Московских судов общей юрисдикции

Расследование уголовного дела экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Все материалы уже поступили на рассмотрение в Савеловский районный суд Москвы, дата начала процесса пока еще не определена, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, бывший руководитель крупнейшего казанского вуза сейчас находится под стражей. Его обвиняют в подстрекательстве к совершению заказного убийства в Москве елабужского бизнесмена. Его расстреляли в 1999 году.

По версии следствия, в те времена Гафурова возглавлял Елабугу. Администрация города не могла долго договориться о суммах отчислений от продавцов с местного рынка, совладельцем которого являлся убитый в Москве бизнесмен.

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