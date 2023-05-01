В Татарстане май начался с превышения температурной нормы

Для Татарстана в мае нормой является средняя температура +12,2 градуса. Фото: Андрей ЗАМАХИН

В первой декаде мая – с 1 по 10 число, в республике температура воздуха будет на 2 градуса выше климатической нормы, гласит прогноз Гидрометцентра Татарстана. В управлении отмечают, что нормой для региона в мае является средняя температура +12,2 градуса, а Казани - +12,7 градуса.

Напомним, что, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 2 мая на территории республики ожидается гроза, ливень и сильный ветер.

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