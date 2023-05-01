Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 мая 2023 14:31

В Татарстане май начался с превышения температурной нормы

В первой декаде будет теплее на 2 градуса
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Для Татарстана в мае нормой является средняя температура +12,2 градуса.

Для Татарстана в мае нормой является средняя температура +12,2 градуса.

Фото: Андрей ЗАМАХИН

В первой декаде мая – с 1 по 10 число, в республике температура воздуха будет на 2 градуса выше климатической нормы, гласит прогноз Гидрометцентра Татарстана. В управлении отмечают, что нормой для региона в мае является средняя температура +12,2 градуса, а Казани - +12,7 градуса.

Напомним, что, согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 2 мая на территории республики ожидается гроза, ливень и сильный ветер.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram