По темпу роста зарплаты Чувашия опережает другие регионы ПФО

В январе-феврале 2023 года размер средней зарплаты в регионе превысил 42,8 тысячи рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В честь 1 Мая – Дня весны и труда, глава Чувашии Олег Николаев встретился с руководителями профсоюзов.

- По темпу роста зарплаты республика опережает другие регионов Приволжского федерального округа, - заявил на встрече Николаев.

Глава региона отметил, что с 2020 года в соответствующем рейтинге Чувашия поднялась по этому показателю с 14 на 11 место.

По данным Чувашстата, в 2019 году среднемесячная зарплата в республике составила чуть более 29,6 тысячи рублей, а в январе-феврале 2023 года она превысила 42,8 тысячи рублей.

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