В Нижнекамске в поле среди горящей травы нашли обгоревшего мужчину

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

В этот понедельник, 1 мая, в 11.35 пожарным поступила информация о том, что в Нижнекамске на поле около дома №14 по улице Гайнуллина горит трава. По прибытию на место происшествия они приступили к тушению огня, сообщает МЧС Татарстана.

Среди горящей травы пожарные нашли обгоревшего мужчину без верхней одежды. Его передали бригаде «скорой помощи». Однако, на все усилия медиков, им пришлось констатировать смерть мужчины.

Сама трава была потушена. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

Также напомним, что ночью 1 мая в Татарстане пожарные нашли в сгоревшей бане тело мужчины. По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем во время курения.

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