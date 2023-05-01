Клишас прокомментировал инициативу Татарстана о распределении студентов на заводы

По его словам, для начала нужно убедиться, что в стране есть сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников вузов по определенным специальностям. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас оценил идею депутатов Госсовета Татарстана о введении в стране распределения студентов-бюджетников на предприятия. Предлагается, что они должны отработать на них минимум три года, иначе придется вернуть в бюджет деньги, которые государством были потрачены на их обучение.

- Прежде чем принимать такой законопроект, нужно убедиться, что у нас есть сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников вузов по определенным специальностям. Если такой запрос со стороны государства есть, то нужно проводить целевой набор, который позволит студентам из регионов, в том числе из «глубинки» поступать и проходить обучение в лучших вузах страны, причем с гарантией последующего трудоустройства, - прокомментировал в своем телеграм-канале Андрей Клишас.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram