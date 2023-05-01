Гидрометцентр Татарстана предупредил грозе и сильном ветре 2 мая

Вместе с раскатами грома ожидается и сильный дождь. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ночью и днем во вторник, 2 мая, на территории республики местами ожидаются: гроза, ливень и сильный ветер с порывами до 20 м/с, локально до 23 м/с, предупредил Гидрометцентр Татарстана.

По его прогнозам, днем столбики термометра не поднимутся выше +19 градусов. Исключение могут составить восточные районы республики, где температура воздуха ожидается в пределах от +23 до +28 градусов.

Стоит отметить, что в последующие дни – среду и четверг, в Татарстане особых осадков не прогнозируется, разве что пройдет небольшой дождь, ветер стихнет. Днем 3 мая температура воздуха составит от +18 до +23 (в восточных районах до +27), днем 4 мая – от +21 до +26 градусов.

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