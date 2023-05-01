Житель Татарстана получил удар ножом за отказ выпить спиртного и послушать музыку

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются сотрудники следственного комитета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью 22 апреля в поселке Актюбинский Азнакаевского района в гости к 57-летнему местному жителю пришел его 54-летний знакомый. Мужчина предложил выпить и послушать музыку. На что хозяин ответил отказом, пояснив, что ему с утра надо идти на работу.

Это не утроила нежданного гостя. Между мужчинами возник конфликт. В ходе него пришедший восемь раз пырнул ножом отказавшего ему приятеля. После чего попросил его соседей вызвать «скорую». Раненый мужчина в этот момент сам вышел на улицу, где потерял сознание и упал. Прибывшие на место происшествия медики, увезли его в больницу. А его приятеля забрала полиция. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

- Свою причастность к совершению преступления ранее уже судимый подозреваемый признал, но только частично. Н время расследования уголовного дела его поместили под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о том, что в Казани мужчина с 12 судимостями ударил приятеля ножом во время застолья.

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