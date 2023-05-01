В Казани глава Минспорта РФ Олег Матыцин обсудит развитие связей с исламскими странами

Министр прибудет в столицу Татарстана в мае. Фото: Иван МАКЕЕВ

Международный экономический фоум «Россия – Исламский мир: KazanForum-2023» в столице Татарстана пройдет с 18 по 19 мая. На его полях запланировано обсуждение главы Минспорта РФ Олега Матыцина развития спортивных связей с исламскими странами. Уже известно, что участниками встречи станут представители Катара, Сирии и Саудовской Аравии.

Планируется, что обсуждение начнется с сессии «Спорт – фактор устойчивого партнерства России и Исламского мира», на будут присутствовать министр спорта и молодежи Катара Салах бин Ганим Аль-Али, президент Всеобщей спортивной федерации Сирии Ферас Муалла, а также министр спорта Саудовской Аравии Абдеьлазиз Бен Турки Бен Фейсал Аль Сауд.

- Предлагается обсудить расширение спортивного сотрудничества, проведение совместных мероприятий в открытом формате, наращивание взаимодействия по линии спортивных обменов, - отметил глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

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