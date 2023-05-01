За прошедшие сутки коронавирус выявили у 27 жителей Татарстана

За минувшие сутки госпитализация в связи с заражением коронавирусом понадобилась только четверым пациентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если еще 28 апреля в Татарстане в сутки выявляли более 30 новых случаев заражения коронавирусом, то за последние 24 отчетных часа этого весеннего месяца данный показатель снизился до 27 случаев. Из них только четырем пациентам понадобилась госпитализация, за то же время от коронавируса излечились 18 человек, гласят данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Согласно его информации, за все время в Татарстане коронавирус был выявлен у 205 261 человека, 202 703 и которых выздоровели, а 2 010 скончались в результате болезни.

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