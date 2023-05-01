Бастрыкин поручил провести проверку информации об избиении подростков в парке Казани

Председатель Следственного комитета России ждет доклад об этом случае. Фото: СК РФ

В Горкинско-Ометьевском лесу Казани на памп-треке – площадке для экстремалов, после словесной перепалки супружеская пара избила подростков. По предварительным данным, первой нанесла удар женщина, после чего ее муж ударил другого школьник, причем самокатом по голове.

- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому провести проверку данной информации и представить об этом доклад, - сообщает федеральное ведомство в своем официальном телеграм-канале.

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