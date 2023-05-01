В Татарстане мужчина на квадроцикле врезался в столб и погиб

Прибывшим на место происшествия медикам «скорой» пришлось констатировать смерть мужчины. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 30 апреля около деревни Степановка в Рыбно-Слободском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла.

На дороге его водитель, видимо, не справился с управлением, транспорт начал вилять во время движения и в итоге врезался в столб. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Вместе с ним на квадроцикле ехала женщина. Она также получила травмы, но выжила, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев аварии.

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