Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником 1 Мая

Глава региона опубликовал праздничную открытку. Фото: rais.tatarstan.ru

В этот понедельник, 1 мая, глава Татарстана Рустам Минниханов в своем официальном телеграм-канале поздравил жителей республики с Первомаем. Он опубликовал праздничную открытку, на которой виднеются два белых голубя на фоне флага Татарстана и Казанского Кремля.

- С праздником весны и труда! – подписал открытку на татарском Рустам Минниханов.

Отметим, что жителей Татарстана с 1 Мая также поздравил и спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

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