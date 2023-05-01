В Татарстане 1 мая загорелась баня, один человек погиб

Пожар произошел ночью. Фото: МЧС Татарстана

Ночью 1 мая в СНТ «Бытовик» Лаишевского района возник пожар. Очевидцы позвонили в экстренные службы и рассказали, что на одном из участков горит баня.

- По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание в одноэтажной бревенчатой бане, - сообщает МЧС Татарстана.

От огня пострадал 51-летний мужчина. Он получил ожоги лица и кистей рук II степени, но от госпитализации отказался. Пожар на площади девять квадратных метров вскоре был потушен. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело 48-летнего мужчины. По предварительным данным, причина пожара - неосторожность при курении.

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