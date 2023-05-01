Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с 1 Мая

Мухаметшин считает, что этот праздник является прекрасной возможностью посетить садовый участоки провести там, на природе, время с семьей. Фото: gossov.tatarstan.ru

В этот понедельник, 1 мая, жителей Татарстана с праздником Весны и Труда поздравил спикер Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Он напомнил, что в этот день чествуют человека Труда. Также Мухаметшин отметил, что 1 Мая – это возможность насладиться солнечной погодой и весенним теплом, а также съездить на свои садовые участки и провести там время с семьей.

- В народе говорят: «Без труда – нет плода». Трудолюбие и настрой на добрые дела лежат в основе успеха в любом начинании, - говорится в поздравлении Фарида Мухаметшина.

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