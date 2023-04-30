В Зеленодольске спустили на воду новый скоростной «Метеор-2020»

По словам Фарита Ханифова, в 2023 году на воду спустят два «Метеора». Фото: vk.com/official_zelenodolsk

В Зеленодольске торжественно спустили на воду новое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор-2020». Оно построено для нужд Татарстана, сообщает пресс-служба Зеленодольского завода имени Горького.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова, в 2023 году на воду спустят два «Метеора», отреставрируют причалы, дебаркадеры, существующий гражданский флот. Это программа начинает исполняться. Также Ханифов поблагодарил коллектив завода за проделанную работу.

Отметим, судну присвоено имя Героя Советского Союза Михаила Девятаева, а гостями церемонии стали его родственники.

Напомним, в 2023 году Зеленодольский судостроительный завод выпустит четыре «Метеора».

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