МЧС Татарстана предупредило о грозе в первый день мая

По возможности татарстанцев просят отказаться от поездок на дальние расстояния. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС Татарстана предупредило жителей о грозе днем и вечером 1 мая. Также в этот день ожидается сильный южный ветер порывами до 20 метров в секунду.

Согласно данным ведомства, во время грозы необходимо быть острожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. В случае, если человек находится на велосипеде или мотоцикле, то рекомендуется прекратить движение и переждать непогоду в 30 метрах от транспортного средства. По возможности татарстанцев просят отказаться от поездок на дальние расстояния.

Напомним, в Татарстане 1 мая потеплеет до плюс 30 градусов.

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