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НовостиОбщество30 апреля 2023 11:43

По нацпроекту в Татарстане строятся 11 школ и два детсада

По словам Марата Айзатуллина, в здравоохранении реализуются сразу две программы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По национальному проекту «Экология» ведется реконструкция биологических очистных сооружений в Казани.

По национальному проекту «Экология» ведется реконструкция биологических очистных сооружений в Казани.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По национальному проекту «Образование» в Татарстане строятся 11 школ и два детсада. Об этом на совещании в Кабмине республики сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, в здравоохранении реализуются сразу две программы. Это 47 фельдшерско-акушерских пунктов в 42 муниципальных образованиях и три поликлиники.

Кроме того, по национальному проекту «Экология» ведется реконструкция биологических очистных сооружений в Казани, рекультивация иловых полей и Самосыровского полигона, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у Камского Устья.

Напомним, на строительство школы на улице Гареева в Казани выделят еще 820 миллионов рублей.

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