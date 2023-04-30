По нацпроекту в Татарстане строятся 11 школ и два детсада

По национальному проекту «Экология» ведется реконструкция биологических очистных сооружений в Казани. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По национальному проекту «Образование» в Татарстане строятся 11 школ и два детсада. Об этом на совещании в Кабмине республики сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, в здравоохранении реализуются сразу две программы. Это 47 фельдшерско-акушерских пунктов в 42 муниципальных образованиях и три поликлиники.

Кроме того, по национальному проекту «Экология» ведется реконструкция биологических очистных сооружений в Казани, рекультивация иловых полей и Самосыровского полигона, берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у Камского Устья.

Напомним, на строительство школы на улице Гареева в Казани выделят еще 820 миллионов рублей.

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