Во время остановки поезда звучала праздничная музыка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бугульма первой в Татарстане встретила ретро-состав «Паровоз Победы». Всего он посетит семь крупных станций Куйбышевской железной дороги.

Встречали паровоз не только местные жители, но и гости с других населенных пунктов. Они посетили мероприятие с праздничными шарами, с портретами своих предков, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в состав паровоза включены платформы с военной техникой времен военных лет и пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Также были представлены такие экспонаты, как военная техника, орудия и оружия войны.

Отметим, во время остановки поезда звучала праздничная музыка, создающая особо торжественное настроение у гостей. Следующей точкой «Паровоза Победы» станут Набережные Челны, куда он прибудет в 18:30.

Напомним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram