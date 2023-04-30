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НовостиОбщество30 апреля 2023 11:06

Бугульма первой в Татарстане встретила ретро-состав «Паровоз Победы»

Всего он посетит семь крупных станций Куйбышевской железной дороги
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Во время остановки поезда звучала праздничная музыка.

Во время остановки поезда звучала праздничная музыка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бугульма первой в Татарстане встретила ретро-состав «Паровоз Победы». Всего он посетит семь крупных станций Куйбышевской железной дороги.

Встречали паровоз не только местные жители, но и гости с других населенных пунктов. Они посетили мероприятие с праздничными шарами, с портретами своих предков, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в состав паровоза включены платформы с военной техникой времен военных лет и пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Также были представлены такие экспонаты, как военная техника, орудия и оружия войны.

Отметим, во время остановки поезда звучала праздничная музыка, создающая особо торжественное настроение у гостей. Следующей точкой «Паровоза Победы» станут Набережные Челны, куда он прибудет в 18:30.

Напомним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.

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