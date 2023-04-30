За сутки в Татарстане выявили 29 случаев COVID-19

В то же время госпитализация потребовалась 33 зараженным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 29 новых случаев COVID-19, госпитализировали 14 зараженных и выписали 33 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 30 апреля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 205 234 человек, 202 685 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 21 случай кори. Из них 11 заболевших - это дети.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram