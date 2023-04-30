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НовостиОбщество30 апреля 2023 10:40

За сутки в Татарстане выявили 29 случаев COVID-19

Вместе с тем были выписаны 33 переболевших вирусом человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В то же время госпитализация потребовалась 33 зараженным.

В то же время госпитализация потребовалась 33 зараженным.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 29 новых случаев COVID-19, госпитализировали 14 зараженных и выписали 33 переболевших вирусом человек. Такие цифры в воскресенье, 30 апреля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 205 234 человек, 202 685 из которых выздоровели, а 2 010 – скончались.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 21 случай кори. Из них 11 заболевших - это дети.

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