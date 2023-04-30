По словам Зяббарова, на 70% высеяны яровые зерновые культуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане план ярового сева выполнен на 60%. Так, посеяно 1,2 миллиона тысяч гектаров земли из предполагаемых 1,8 миллиона тысяч гектаров. Об этом на совещании в Доме Правительства республики сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров.

По словам Зяббарова, на 70% высеяны яровые зерновые культуры, на 81% - сахарная свекла, на 55% - рапс, на 51% - подсолнечник. Благодаря благоприятной погоде прошедшей декады удалось выйти на производительность полевых работ до 94 тысяч гектаров за сутки.

Кроме того, хорошие показатели выявлены в Тетюшском (86%), Заинском (85%), Буинском и Елабужском (по 74%), а также в Муслюмовском (73%) районах. Также на 50% идет процесс развития сорняков. Для предупреждения их бурного развития необходимо провести гербицидные обработки.

Напомним, в Татарстане на весенне-полевые работы направят 37,3 миллиарда рублей.

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