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НовостиОбщество30 апреля 2023 8:40

В Казани временно закроют парковку возле одного из домов по улице Юлиуса Фучика

Ограничение будет действовать с 3 мая по 25 августа
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Причиной стало возведение трассы тепловода в рамках строительства второй линии метрополитена.

Причиной стало возведение трассы тепловода в рамках строительства второй линии метрополитена.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани временно закроют парковку возле одного из домов по улице Юлиуса Фучика. Причиной стало возведение трассы тепловода в рамках строительства второй линии метрополитена, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Речь идет об участке в районе дома №64е на улице Юлиуса Фучика. Там ограничение будет действовать с 3 мая по 25 августа.

Напомним, в Казани движение по улице Космонавтов временно ограничат. Речь идет об участке от дома №4 до №3.

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