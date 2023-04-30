В Татарстане новая неделя начнется с дождя

1 мая погода будет облачной с прояснениями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане новая рабочая неделя начнется с дождя. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В понедельник, 1 мая, ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Днем ожидается от +25 до +30 градусов. В этот день погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 2 мая, ночью столбик термометра покажет от +11 до +16 градусов. Днем синоптики прогнозируют от +16 до +21, в восточных районах - от +22 до +27 градусов. Ожидается юго-восточный с переходом на северо-западный, северный ветер порывами до 13 метров в секунду. Ночью местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, профессор КФУ предсказал прохладную погоду на майские праздники.

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