Медпункты KazanForum будут работать по стандартам халяль

На каждом объекте будет находиться главный врач и медицинская организация. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» медицинскую помощь будут оказывать по стандартам халяль. Так, для этого организуют мужские и женские бригады, сообщает пресс-служба форума.

По словам министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина, униформа сотрудников будет соответствовать требованиям халяль. При этом медицинское сопровождение на форуме организуют как на площадках деловой и культурной программы, так и в местах проживания.

Помимо этого, на каждом объекте будет находиться главный врач и медицинская организация. Также молельные комнаты укомплектуют религиозной литературой и инвентарем.

Напомним, на KazanForum 2023 решили устроить соревнования между шеф-поварами из 15 стран.

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