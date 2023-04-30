В Казани «Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

Казанская команда с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. Фото: www.rubin-kazan.ru

В субботу, 29 апреля, в Казани встретились футбольные клубы «Рубин» и «СКА-Хабаровск». Игра между ними состоялась в рамках 29-го тура Первой лиги и закончилась со счетом 3:1 в пользу казанской команды.

У «Рубин» отличились Марат Апшацев (19), Мераби Уридия (26) и Илья Самошников (34). У противников забил Яо Шарль (65).

Отметим, казанская команда с 56 очками занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, а «СКА-Хабаровск» расположился на десятой строчке с 37 очками. Следующий матч состоится 6 мая, где «Рубин» сыграет в гостях у «Краснодара-2».

Напомним, новым главным тренером казанского «Рубина» будет назначен Рашид Рахимов.

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